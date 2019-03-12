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Seher Dilovan: Hatice'nin yolu

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'dan Hatice'ye ağır sözler geldi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 08:02..
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Seher Dilovan, gelinlik defilesinde podyuma çıkan meslektaşı Hatice’yi ağır sözlerle eleştirdi. Instagram hesabından Hatice'nin geçmişinden bahseden Dilovan, yazısına 'Hatice'nin yolu' başlığını alttı.

İşte Seher Dilovan'ın yazdıkları:

"HATİCE'NİN YOLU"

"Ankara oyun havaları söyleyen eğlenceli keyifli müzik yapan bir genç kızdan podyumda poposunu siyah bir şifonun içinden paparazzilere sunan bir kadına dönüşmek. Hatice…

"NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ"

Babası başı geleneksel kasketli bildik bir Anadolu ailesinin kızı, Arif Sağ’ın öğrencisi.  Evet evet oydu, Hatice’ydi podyumdaki. Bu sefer kıvrak keyifli türkülerini söylemek için değildi orada olmasının sebebi. İnsanlığa dayatılan sistemin sıkışmışlığının sonucuydu bu, ne yapacağını şaşırmıştı.

"POPOSU BEYNİNDEN DAHA ÇOK YER BULDU"

Yönünü bulamayan bir kuş gibi oraya buraya çarpa çarpa kendisini podyumda buldu, o siyah transparan elbisenin içinde. Anlamıştı halk müziğiyle bu oyunun bir parçası olamayacağını. O da anlamıştı poponun beyinden  daha fazla yer bulacağını"

Seher Dilovan: Hatice'nin yolu

Seher Dilovan: Hatice'nin yolu


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