Şehir hastaneleri Alman ajansın hedefinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, art arda açılarak vatandaşlara hizmet sağlamaya başladı.

VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yalnızca açıldığı illere değil, bulunduğu bölgeye hizmet vermeye başlayan hastaneler, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Sağlık konusunda yeni bir vizyon olan şehir hastaneleri, Alman haber ajansı Deutsche Welle'in hedefi haline geldi.

ULAŞIM SIKINTISI YAŞANIYORMUŞ

Alman DW, haberinde şehir hastanelerinin mali yükünün fazla olduğu belirterek, işleyiş ve ulaşım sıkıntısı yaşandığını iddia etti.

YURT DIŞINDAN TEDAVİ İÇİN GELENLER VAR

Yurt dışından hastaların tedavi olmak için geldiği şehir hastaneleri için CHP ve İP'li vekillerle görüşme gerçekleştiren DW, bu isimlerin eleştirilerine haberinde yer verdi.