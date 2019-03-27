taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37685
Euro
6.14165
Altın
1316.15
Borsa
96439.49
Gram Altın
227.699

Şehir Tiyatroları'nda oyunlar bugün ücretsiz

Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 12:00..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, özel ve ödenekli tiyatrolar, üniversitelerin tiyatro bölümleri ve konservatuvarlarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları (ŞT) da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.

Şehir Tiyatroları'nda oyunlar bugün ücretsiz

SAHNELENECEK OYUNLAR

Bu kapsamda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde "Söz Veriyorum", Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde "Felatun Bey ile Rakım Efendi", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde "Can Yeleği", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde "Aşk Bir Zamanlar (Gazele)", Ümraniye Sahnesi’nde "Ocak’ta Bahar", Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde "Nora-Bir Bebek Evi" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde "Amanvermez Avni" oyunu sahnelenecek.

Şehir Tiyatroları'nda oyunlar bugün ücretsiz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

54
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

117
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

132
BBP'li aday özür diledi

BBP'li aday özür diledi

164
9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

79
Dolarda düşüş devam etti

Dolarda düşüş devam etti

273
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir