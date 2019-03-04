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Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek oyunlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yepyeni oyunlarla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 12:47..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, mart ayında 2’si yeni, 35 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Felatun Bey ile Rakım Efendi, Tatlı Kaçık, Şahane Züğürtler, Uzlaşma, Hayal-i Temsil, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, Kahvede Şenlik Var, Matruşka, Nora (Bir Bebek Evi), Bizim Aile, Can Yeleği, Amanvermez Avni, Vahşi Batı, Macbeth, Söz Veriyorum, Cibali Karakolu, Geç Kalanlar, Ay Işığında Şamata, Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Ben Çağırmadım, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Saadet Hanım, Son, Ocak’ta Bahar, Hisse-i Şayia ve çocuk oyunları Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Bir Kümes Hikâyesi, Elma Kurdu Kırtık, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Yaşasın Barış, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.

Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek oyunlar

Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek oyunlar

Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek oyunlar

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