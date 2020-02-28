Şehit İbrahim Tüzel: Baba ben şehit olacağım

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

ŞEHİDİN EVİNDE YAS VAR

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi.

7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.

2 GÜN ÖNCE ARADI

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in babası çiftçi Şuayip Tüzel, aldığı acı haberle yıkıldı. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan acılı baba, oğlu ile en son 2 gün önce, telefonla konuştuğunu anlattı.

"BEN ŞEHİT OLACAĞIM BABA"

Baba Tüzel, "Oğlum, iki gün önce telefonla beni aradı. 'Ben şehit olacağım baba' dedi. Ben de kendisine dikkatli olmasını, kendisini iyi bakmasını söyledim." diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit Tüzel'in cenazesi, Erdemli'nin Alibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.