Şehit kızının sözleri AK Parti Grubu'ndakileri duygulandırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'i kürsüde ağırladı.

Şehidin kızı Gülay Demir, babasının kendisine verdiği öğütlerden bahsettti. Şehit kızı söylediği sözlerle salondan büyük alkış aldı.

Şehit kızının sözleri AK Parti Grubu'ndaki duygulandırdı VİDEO

"ŞEHİDİMİZİN KIZI BANA BU ÇİÇEĞİ GETİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülay Demir'i kürsüye çağırmadan şunları söyledi; "Hainler sivilleri hedef aldı. Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu. Bunlardan biri de; Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdi. Önümdeki bu saksı onun kabrindeki topraklarından alınmış. Kızı da bunu bana getirdi. Ben şimdi kızını da huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Esnaf olan Mehmet kardeşimiz sınır ötesinden atılan bir havan mermisiyle yaralanlara yardım ederken; 2. havan mermisinin hedefi olmuş ve şehadet mertebesine erişmiştir.





GÜLAY KIZIMIZA YARENLİK EDENLER BU SALONDA

Mehmet kardeşimiz şehadetinden bir süre önce kızı Gülay'a bir çiçek hediye etmişti. Gülay kızımıza babası şu ifadeyi kullanmış Gülay da bana bunu söyleyince gerçekten 'burada bir dervişlik yatıyor' demiştim. O ifade de çok anlamlı: yarası olmayanın yari olmaz. Gülay kızımızın bir baba yarası var ama bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden her meşrepten kardeşi de var. Gülay kızımız görevi gereği gittiği 81 vilayetimizden aldığı topraklara babasının mezarından getirdiği toprağı da ilave ederek gözü gibi baktığı bu çiçeği bize hediye etti. Kızımız 81 vilayetten bu toprakları toplarken babası ona; bu ülkenin her yeri senin memleketin. Vatanına, bayrağına sahip çık diye emanet etmişti. Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan birliğimizin beraberliğimizin simgesi bu çiçeği kalbimizin en özel yerine yerleştirdik. "





"KÜRT ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN OYNANAN TİYATROLARDA PERDE KAPANDI"

Erdoğan'ın daveti sonrasında kürsüye gelen Gülay Demir, salondakileri duygulandıran şu cümleleri kurdu; "Öncelikle beni kabul ettiğiniz için, kendi evimde olduğu kadar rahat hissettiğim için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Babam, tüm şehit ve gazilerimizin üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki ama ne söylersem söyleyeyim kelimeler mahcup kalacak, boynu bükük kalacak. Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı, filmler vizyona girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Ben Türkiye'nin incisi Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim. Türk bayrağı altında okudum. Bilmiyorum ne kadarına gücüm yeter ama nefes aldığım süre boyunca babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma söz veriyorum. Ben babamdan birçok şey öğrendim. Evet yaram var ama elhamdülillah yarama yerenlik edenler de var. Ondan en çok teşekkür etmeyi, affetmeyi öğrendim. Gücü sadece vicdanımdan almayı öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da bir insanın canını almak kadar günah olduğunu ben babamdan öğrendim. Ben bugün buradan bütün cesur şehit çocuklarına, babaları ardından ayakta durmayı başarabilen yiğit kızlara selamlarımı gönderiyorum. Mazlumlar için inşirah var, zalimler için yaşasın cehannem."