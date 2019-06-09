Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

Türkiye'nin ağladığı Aybüke Öğretmen, şehit edilişinin ikinci yılında anılıyor...

İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 aylık öğretmenken karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

ÖĞRENCİLER DUALAR ETTİ

Aybüke öğretmenin Osmancık Şehitliği'nde bulunan kabri başındaki törene, ailesi, ilçede görev yapan yetkililer ve öğrenciler kaıldı. Osmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit öğretmen için dualar edildi.

Törene katılanlar tarafından Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakıldı.

BABA YALÇIN'IN ACISI ÇOK TAZE

Tören sonrası güçlükle bir konuşma yapan Baba Sadık Yalçın, anma törenine katılanlara teşekkür ederek, "Allah devlete, millete zeval vermesin, gönlünde sevgi ve iyilik besleyen insanlara fırsat versin. Şehit öğretmenimiz ilk değil son da olmayacak. Kızımın nezdinde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü İZLE