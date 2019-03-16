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Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

TSK tarafından Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

AA | 16.03.2019 - 15:34..
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Dün Suriye'nin Azez Bölgesi'nde, mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, memleketi Malatya'da son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

HELALLİK ALINDI

Şehit Önal'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Daha sonra Ulu Cami'ye götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

ANNENİN YÜREK DAĞLAYAN FERYADI

Şehit annesi Ümmühan Önal, törene sağlık ekipleri refakatinde katılırken, baba Ramazan Önal'ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törende anne Ümmühan Önal, "Çok istedi vatanın yoluna gitmeyi. Kurban olduğum nöbeti arkadaşlarına teslim etti." diye ağıt yaktı. Metanetini koruyan baba Ramazan Önal, zaman zaman oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak duygulandı.

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE KATILANLAR TEKBİR GETİRDİ

Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Cenazeye katılanlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." şeklinde sloganlar attı. Şehidin naaşı, daha sonra Sıptırız Kabristanı'nda toprağa verildi.

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞTİ

Şehit Önal'ın, geçici görevle İzmir'den Fırat Kalkanı alınına gittiği öğrenildi. TSK tarafından Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, şehit olmuştu.

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

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