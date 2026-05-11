Şehit yakınları ve gazilerden Özgür Özel'e: Devlet kurumları hedef alınamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden yaptığı açıklamalar, şehit yakınları ve gaziler cephesinde tepkiye yol açtı. Diyarbakır’da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, devlet kurumlarını hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, açıklamaların toplumsal huzura zarar verdiğini ifade etti.

“DEVLET KURUMLARI HEDEF GÖSTERİLEMEZ” TEPKİSİ

Şehit yakınları ve gaziler, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü kurumlarıyla ayakta duran güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, siyasi açıklamalarda bu kurumların hedef alınmasını eleştirdi.

Yapılan değerlendirmelerde, devletin sosyal medya söylemleri veya siyasi tartışmalar üzerinden yönlendirilemeyeceği, kurumsal yapının tartışma konusu yapılmasının doğru olmadığı ifade edildi.

“SORUMSUZ VE CİDDİYETSİZ AÇIKLAMALAR” ELEŞTİRİSİ

Şehit yakınları ve gaziler adına açıklama yapan Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Özgür Özel’in açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Gündüz, yapılan değerlendirmelerin siyasi sorumluluk duygusundan uzak olduğunu savunarak, kamu vicdanını rahatsız eden bir yaklaşım sergilendiğini ileri sürdü.

“DEVLETİN GÜVENLİK YAPISI ZAN ALTINDA BIRAKILAMAZ”

Açıklamada, bir yargı mensubu üzerinden devletin üst kurumlarını hedef almanın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Gündüz, bu tür söylemlerin devlet ciddiyetine zarar verdiğini belirterek, güvenlik kurumlarının ve yargının tartışma konusu yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

“MİLLİ SORUMLULUK GEREĞİ KURUMLARIN YANINDAYIZ”

Şehit yakınları ve gaziler, devlet görevlilerinin hukuk ve kamu düzeni çerçevesinde görev yaptığını belirterek, bu kişilere destek verilmesinin milli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, Türk yargısını ve devlet kurumlarını hedef alan söylemlerin toplumda güven duygusunu zedelediği ifade edildi.

“TÜRKİYE HUKUKLA YOLUNA DEVAM EDER” VURGUSU

Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin manipülasyon veya siyasi tartışmalarla değil, hukuk ve devlet aklıyla yoluna devam ettiği belirtildi.

Şehit ve gazi ailelerinin, devlet kurumlarının yanında durmaya devam edeceği ifade edilerek, tartışmalı açıklamalara karşı net bir duruş sergilendiği kaydedildi.