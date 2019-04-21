Şehit Kırıkcı'nın cenazesinin Çubuk ilçesindeki defin işlemleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle bir süre ertelendi.
Bir süre beklenilmesinin ardından Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.
BABA TABUTA SARILDI
Şehidin babası Mustafa Kırıkcı'nın, cenaze namazından önce tabuta sarılıp gözyaşı döktü çevredekileri duygulandırdı.
Şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.
Türkiye-Irak sınır hattında önceki gün terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada 4 asker şehit olmuştu.
Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı VİDEO