taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8096
Euro
6.5419
Altın
1275.8
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.358

Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı

Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde babası tabutun başında gözyaşı döktü.

AA & Ensonhaber | 21.04.2019 - 20:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı

Şehit Kırıkcı'nın cenazesinin Çubuk ilçesindeki defin işlemleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle bir süre ertelendi.

Bir süre beklenilmesinin ardından Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

BABA TABUTA SARILDI

Şehidin babası Mustafa Kırıkcı'nın, cenaze namazından önce tabuta sarılıp gözyaşı döktü çevredekileri duygulandırdı.

Şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Türkiye-Irak sınır hattında önceki gün terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada 4 asker şehit olmuştu.

Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı VİDEO

Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı

Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı

Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı

Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da 'seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

İstanbul'da 'seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

373
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri

457
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu

490
Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

274
Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası ilk görüntüsü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası ilk görüntüsü

310
Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

294
İmamoğlu'nun Maltepe mitingi dualarla başladı

İmamoğlu'nun Maltepe mitingi dualarla başladı

456
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir