Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı

Ukrayna’da sandık sonrası anket sonuçlarına göre komedyen Vladimir Zelenskiy oyların yüzde 73’ünü alarak seçimin galibi oldu.

Adanaspor-Adana Demirspor derbi öncesinde stada giremeyen bazı taraftarlar, mücadeleyi binaların çatısına çıkarak takip etti.

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İlk çeyrekte 174 milyon adet bozuk para dolaşıma sunuldu

Yılın ilk çeyreğinde cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi. 2009 yılından bu yana cebimize giren bozuklukların toplamı 2 milyar 798 milyon 593 bin 768 TL'ye ulaştı.