PKK sempatizanı Reşat Muaz, TikTok'ta çeşitli videolar çekerek şehitlerimize dil uzattı. Akşam saatlarinde sosyal medyada büyük bir tepkiyle yayınlanan görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

PÖH EVİNDEN ALDI

Yaşadığı evi tespit eden Polis Özel Harekat ekipleri, Reşat Muaz'ı gözaltına aldı.

Şehitlerimize "köpek" deme küstahlığı gösteren PKK'lı alçak, çektiği videolarda gülüyordu ancak gözaltına alınırken kendisine sert davranılmaması için ağladı.

Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı VİDEO

"KÖPEKLERİNİZİ GÖMMEYE Mİ GİTTİNİZ, HEPİNİZ GEBERECEKSİNİZ"

PKK'lı Reşat Muaz videoda, "Oğlum bu kadar kuduracağınızı bilmiyordum. Ne oldu lan, köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz? Aferin size, aferin. Hepiniz gebereceksiniz." demişti.