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Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

Esad rejiminin düzenlediği saldırıda şehit düşen kahraman askerlerin aileleri, büyük acı yaşıyor.

İHA | 03.02.2020 - 15:11..
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Türkiye bugüne şehit haberleriyle uyandı.

Suriye'nin İdlib bölgesini koruyan Türk askerlerine haince saldıran Esad rejimi, 6 eve ateş düşürdü.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, henüz 22 yaşındaydı. Gaziantep’teki babaevine acı haberi askeri yetkililer ulaştırdı.

Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Canan Abo, uzun süre gözyaşı dökerken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

UZMAN ÇAVUŞ ORHAN, AFYONKARAHİSARLIYDI

Bir diğer acının adresi Afyonkarahisar oldu. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın kentin Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deprem'in, Osmaniye'deki babaevine de acı haberi ulaştı.

Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Evli ve bir çocuk babası şehit Deprem'in acı haberi, Düziçi ilçesi istiklal Mahallesi'nde ikamet eden babası Cemal Deprem'e verildi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TUZLA, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş 'Suriye tarafına geçiyorum' diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi. Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce görüşmüştüm. Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da geliyor. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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