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Selahattin Demirtaş kalp spazmı geçirdi

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirdiğini kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş açıkladı.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 14:53..
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Selahattin Demirtaş kalp spazmı geçirdi

4 Kasım 2016'ta tutuklanarak Edirne F Tipi Cezevi'ne sevk edilen Selahattin Demirtaş sağlık sorunu yaşadı.

Demirtaş'ın bu sorununu avukatı ve kardeşi olan Aygül Demirtaş Twitter'dan duyurdu.

"BİLİNCİ KAPANMIŞTIR"

Kardeş Demirtaş'ın açıklamaları şu şekilde; "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır.

Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir.

HASTANEYE SEVK EDİLMEDİ

Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik.

Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir.

Selahattin Demirtaş kalp spazmı geçirdi

24 SAAT GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Selahattin Demirtaş’ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar.

Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar."

Selahattin Demirtaş kalp spazmı geçirdi

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