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Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

Selami Şahin'in kızı İrem, Zambiyalı aşkıyla evlenmeyi düşünüyor.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 14:42..
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Eğitim için Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu Oliver Tembo ile uzun süredir aşk yaşayan sanatçı Selami Şahin'in kızı İrem Şahin, sevgilisinin memleketine gitti.

Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

SARI GELİN ZAMBİYA'DA

Zambiya'da Tembo'nun ailesiyle tanışan İrem Şahin, yer sofrasında oturdu, geleneksel lezzetleri elleriyle tattı. Şahin, o anların videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Çiftin ilişkilerinin, evlilik yolunda ilerlediği iddia edildi.

SELAMİ ŞAHİN SİYAHİ DAMAT İSTEMİYOR

Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in, kızlarının Oliver Tembo ile ilişkisine karşı olduğu konuşuluyor.

Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

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