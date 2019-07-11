Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti

Eğitim için Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu Oliver Tembo ile uzun süredir aşk yaşayan sanatçı Selami Şahin'in kızı İrem Şahin, sevgilisinin memleketine gitti.
SARI GELİN ZAMBİYA'DA
Zambiya'da Tembo'nun ailesiyle tanışan İrem Şahin, yer sofrasında oturdu, geleneksel lezzetleri elleriyle tattı. Şahin, o anların videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Çiftin ilişkilerinin, evlilik yolunda ilerlediği iddia edildi.
SELAMİ ŞAHİN SİYAHİ DAMAT İSTEMİYOR
Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in, kızlarının Oliver Tembo ile ilişkisine karşı olduğu konuşuluyor.