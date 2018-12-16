Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü turizme kazandırılıyor

Kırıkkale Valiliği, Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Karakeçili ilçesindeki Osmanlı döneminden Eski Tunç Çağı'na kadar 4 kültür katmanına dair kalıntılar tespit edilen Büklükale Ören Yeri'nin turizme kazandırılması için hazırlanan "Çeşnigir Kanyonu Projesi"nin ilk etap çalışmalarını başlattı.

TURİZMİN MERKEZİ OLACAK

Proje kapsamında, Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait tarihi köprü, Kızılırmak'ın doğal güzelliği ve bölgenin tarihi zenginliğiyle birlikte kentin turizm merkezi haline getirilecek.

YENİ BİR ORTAM OLUŞTURULACAK

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, projeyle vatandaşlara doğayla iç içe, sağlıklı, kaliteli yaşam ve ayrıcalıklı bir ortam sunulmasının amaçlandığını belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Köprünün 13. yüzyıldan kalma tarihi bir yapı olduğunu anlatan Sezer, "Projemizle ilgili detay çalışmaları devam ediyor. Kafamızda netleşen kısımlarıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. İş makinelerimiz park alanı düzenlemelerine başladı. Barajın üzerine kurulacak olan seyir terasları, yürüyüş alanlarının çalışmalarını planlıyoruz. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çok destek veriyor. Projemizi bir an önce bitireceğiz. Önümüzdeki yaz kısmen de olsa vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." diye konuştu.