Selcuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'ın görüntüleri ortaya çıktı
Yıllardır sosyal medya üzerinden kaçak maç yayını yaptığı iddia edilen ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklanan SelçukSports'un sahibi Selçuk Yılmaz'ın ilk görüntüleri paylaşıldı.
Türkiye gündemini sallayan tutuklama...
Yasa dışı ve kaçak yayınlarla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
MİT, İstanbul Siber Şube ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli'de buluştu.
DENİZLİ'DE YAKALANDI
Selcuksports adlı kaçak maç yayın platformunun yöneticisi, kentte gözaltına alındı.
Selçuk Yılmaz isimli şahıs ifadesisin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi alınıp işlemleri tamamlanan şüpheli, gözaltına alınmasının ertesi günü adliyeye sevk edildi.
Yılmaz'ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan yasadışı bahis ve kaçak yayından dolayı tutuklanan Selcuksports’un sahibi Selçuk Yılmaz’ın ilk görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Yılmaz'ın polis ekipleri eşliğinde ters kelepçe ile araca bindirildiği görüldü.
İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Yılmaz'ın emniyette verdiği ifade metnine de ulaşıldı.
İfadesinde hakkındaki bütün suçlamaları reddeden Yılmaz, "Siteler bana ait değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam" dedi.Tutuklanan Selcuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İLK FOTOĞRAFI
Öte yandan sosyal medyada Yılmaz'a ait olduğu belirtilen bir fotoğrafda paylaşıldı.
Kısa süre içerisinde defalarca kez paylaşılan fotoğraf sosyal medyada viral oldu.