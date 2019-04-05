Selen Görgüzel'in eski hali

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, Instagram'da 23 yıl öncesine ait bir fotoğrafını yayınladı.

"YOLUN BAŞINDAYKEN"

1996’da henüz 17 yaşındayken, 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Selen Görgüzel Alkan, "Yıl 1996 Mahallenin Muhtarları ve ben daha 17 yaşında henüz yolun çok başındayken" notunu yazdı.

ESTETİK İDDİASI

Oyuncunun bu paylaşımı, estetik sorularını da beraberinde getirdi. Birçok kullanıcı, Selen Görgüzel Alkan'ın estetik operasyon geçirdiğini iddia etti.