Selena Gomez'in kilosu dikkat çekti

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, yaşadığı sağlık sorunları sonrası kilo alsa da halinden oldukça memnun.

BEYAZ MAYO İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Her ülkeden milyonlarca hayranı olan Amerikalı şarkıcı, kuzeninin bekarlığa veda partisi için bütün ailesiyle birlikte Meksika'ya gitti. Punta Mita'da bir plajda objektiflere takılan Selena Gomez, o gün beyaz bir mayo giydi.

ALDIĞI KİLOLARI GİZLEMEDİ

Aldığı kiloları gizlemeyen Gomez, ailesiyle birlikte günün keyfini çıkardı. Gomez'in moralinin yerinde olduğu, tüm kuzenleri ve akrabalarıyla birlikte güzel vakit geçirdiği görüldü.

LUPUS HASTALIĞI YÜZÜNDEN TUR PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan genç yıldız Selena Gomez, lupus hastalığının tedavisi için tur programını iptal etmiş, daha sonra böbrek nakli geçirdiğini duyurmuştu.

HAYATININ SONUNA KADAR DEPRESYONLA MÜCADELE EDECEK

Tedavisi süren ünlü şarkıcı, bu arada psikolojik olarak da zor günler geçirince bir klinikte tedaviye alındı. Hayatının sonuna kadar depresyonla mücadele edecek olan Gomez, yaptığı tatil ile kötü günleri biraz da olsa geri bırakmayı planladı.