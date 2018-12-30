Selimiye'yi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 25 arttı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Selimiye Camisi'ni 2017 yılında 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu sayının 2018 yılının bitmesine birkaç gün kala 2,5 milyona ulaştığını söyledi.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Hacıoğlu, Selimiye'nin insanlığın ortak mirası bir eser olduğunu, bir ibadet yeri olmasının yanı sıra müze özelliği de taşıdığını ifade etti.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Hacıoğlu, "Selimiye'yi 2018 yılında ziyaret eden toplam turist sayısı 2 milyondu. Bu rakam yaklaşık yüzde 25'lik artışla 2,5 milyona yükseldi. Önümüzdeki yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Selimiye Camisi kapsamlı bir restorasyona girecek. O restorasyon sonucunda insanların ilgisi ve alakası daha da artacak. Restorasyon yapılırken, ibadete ve ziyarete kesinlikle kapanmayacak. Hem restorasyon hem ziyaret hem de ibadet aynı anda yapılacak" dedi.

5 MİLYON KİŞİ KAPILARDAN GİRİŞ YAPTI

Başkan Hacıoğlu, "Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapan kişi sayısı bu yıl 5 milyonu buldu. Özellikle Avrupa'da çalıştıkları ülkelerden Türkiye'ye izinleri için gelen gurbetçileri bu sene Edirne'ye çekmeyi başardık. Dolayısıyla hem Edirne'de kaldılar hem tarihi ve kültürel ziyarette bulundular. Bu yerlerin başında Selimye geliyor. Selimiye'nin ziyaretçi sayısındaki artışın bir sebebi bu" diye konuştu.



