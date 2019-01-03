taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4819
Euro
6.226
Altın
1288.52
Borsa
88547.24
Gram Altın
227.051

Selin Şekerci ve Caner Cindoruk barıştı

Ünlü oyuncular Caner Cindoruk ve Selin Şekerci, yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda ayrılan çift, yılbaşını Atina’da birlikte geçirdi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ve birbirleriyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldıran Caner Cindoruk ve Selin Şekerci çifti, ayrılığa dayanamayıp barıştı. Çift, yılbaşı tatilini Atina’da geçirirken, sosyal medyadan barıştıklarını gösteren fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Selin Şekerci ve Caner Cindoruk barıştı

AYNI ANDA HİKAYE PAYLAŞTILAR

Selin Şekerci Instagram hesabındaki hikayesinde fotoğrafla birlikte “Tatil bitti. Caner, ben ve sivilcem İstanbul’a dönüyoruz” notunu paylaşırken, Caner Cindoruk, “2019’a bakışımız” mesajını yazarak birlikte oldukları fotoğrafı yayınladı.

Selin Şekerci ve Caner Cindoruk barıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memurların 2019 zamlı maaşları

Memurların 2019 zamlı maaşları

202
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

205
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

55
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

176
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

349
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

320
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir