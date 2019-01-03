Selin Şekerci ve Caner Cindoruk barıştı

Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ve birbirleriyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldıran Caner Cindoruk ve Selin Şekerci çifti, ayrılığa dayanamayıp barıştı. Çift, yılbaşı tatilini Atina’da geçirirken, sosyal medyadan barıştıklarını gösteren fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Selin Şekerci Instagram hesabındaki hikayesinde fotoğrafla birlikte “Tatil bitti. Caner, ben ve sivilcem İstanbul’a dönüyoruz” notunu paylaşırken, Caner Cindoruk, “2019’a bakışımız” mesajını yazarak birlikte oldukları fotoğrafı yayınladı.