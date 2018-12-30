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Selin vurduğu 32 bin Suriyeli yardım bekliyor

Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kamplar bölgesinde 26 Aralık'ta başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle evsiz kalan siviller yaşam mücadelesi veriyor.

AA | 30.12.2018 - 15:16..
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Selde en az 220 çadır yıkıldı ve 550 çadırı su bastı. En az 32 bin sivilin de yardıma muhtaç olduğu açıklandı. Selden etkilenen aileler, kurtarabildikleri birkaç parça eşyayla hayata tutunmaya çalışıyor.

''SOĞUKTAN DONUYORUM''

Sel mağduru Um Hüseyin, barındıkları çadırın duvarının yıkıldığını ve eşinin hastanelik olduğunu söyledi.

Um Hüseyin, selden komşularının yardımıyla kurtulduklarını belirterek "Yemek, çatı, hasır ve elbisem kalmadı. Şu an camide yaşıyoruz. Komşular kahvaltıyı bize camiye getirdi. Üzerimdeki elbise bile komşulardan, soğuktan donuyorum." diye konuştu.

Selin vurduğu 32 bin Suriyeli yardım bekliyor

''YİYECEK YOK, ÇOCUKLARIMIZ ÜŞÜYOR''

4 aylık çocuk annesi Huda Kasım da 25 aileyle çadırdan örülen ve içinde ısıtma olmayan bir camiye sığındıklarını söyledi.

Huda, "Yiyecek yok, kaşık yok, tabağımız yok. Çocuklarımız üşüyor. Sünger ve battaniye lazım. Allah'ın rahmetinden başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Açlıktan ölüyoruz. Çadırımız kampla gitti. Şu an hiçbir eşyamız kalmadı." dedi.

Selin vurduğu 32 bin Suriyeli yardım bekliyor

67 KAMPI VURAN SEL MADURLARI İLAÇ VE BATTANİYE İSTİYOR

Sel mağduru Usama Kasım,  "İlaç, gıda kolisi, battaniye ve sünger lazım." ifadelerini kullandı.

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