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Senatörler Süleymani operasyonundan rahatsız

Amerikalı senatörler, İran'a yönelik yapılan operasyon nedeniyle Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle suçladı.

AA & Ensonhaber | 03.01.2020 - 13:50..
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Senatörler Süleymani operasyonundan rahatsız

Amerika, Başkan Donald Trump'ın verdiği talimatla İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürdü.

Süleymani'nin öldürülmesi dünyada büyük ses getirdi.

Amerikalı senatörler ise operasyon nedeniyle Başkan Donald Trump'ı suçlamaya başladı.

Trump’ın saldırı öncesinde Kongre’ye danışmadığını söyleyen Demokrat Senatör Chris Murphy, Pentagon'un saldırıya ilişkin "Gelecekteki İran saldırılarını engellemek için yapıldı" ifadesine tepki gösterdi.

"BÖLGESEL BİR SAVAŞI MI TETİKLEDİ"

Murphy, "Süleymani'nin ABD'nin düşmanı olduğu açıktı ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: ABD, Kongrenin izni olmadan İran'ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı mı tetikledi?

DAHA FAZLA AMERİKALININ ÖLMESİNE SEBEBİYET...

Bizim genelde yabancı siyasi figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancıdır. Bu akşam bizim gerçek, acil ve ciddi endişemiz bu olmalı” dedi.

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