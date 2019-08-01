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Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

Memur ve memur emeklilerinin zamlarının görüşüleceği toplantı öncesinde KESK temsilcisi ile Memur-Sen üyeleri tartışma yaşadı.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 16:13..
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Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 zam pazarlıkları hükümet ile sendika temsilcileri arasında bugün başladı.

Toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri katıldı. Görüşmeler başlamadan önce ise sendikalar arasında gerginlik yaşandı.

KESK İLE MEMUR-SEN ÜYELERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Zamların görüşüleceği toplantı saat 14.00'te başlayacaktı. KESK temsilcisi Ramazan Gürbüz, toplantı öncesinde ayağa kalkarak; bakanlık önünde KESK üyelerinin eylem yapmasına izin verilmediğini söyledi tepki gösterdi.

Memur-Sen üyeleri, Gürbüz'e karşılık verince taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı VİDEO

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı haberi
Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

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