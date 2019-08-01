Memur ve memur emeklilerinin zamlarının görüşüleceği toplantı öncesinde KESK temsilcisi ile Memur-Sen üyeleri tartışma yaşadı.

Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek.

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HDP'nin kaçak elektrik sistemi

Mardin'de HDP ve DBP'ye yapılan terör operasyonunda kaçak elektrik kullanımı da tespit edildi.