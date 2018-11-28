Senegal Cumhurbaşkanı tıp formunda konuştu

Ünlü tıp doktoru Bergamalı Galen adına düzenlenen forumda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Galen'in tıpta öncü isimlerden olduğunu ve yaptıkları bu formun Afrika'da ilk olduğunu belirtti.

HASTALIKLAR HIZLA YAYILIYOR

İnsanlığın sağlıklı yaşam üzerine yüzyıllardır çalışma içinde olduğunu aktaran Sall, "Ticaretin hızlanması ve gelişmesiyle birlikte bu zamanda hastalıklar birkaç saat içinde dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşınabiliyor." dedi.

SAHTE İLAÇLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Tıpın geçmişe göre çok daha iyi durumda olduğunu belirten Sall, "Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği (DTÖ) uluslararası standartların ötesinde korumacı patent politikaları nedeniyle ilaçlar yüksek maliyetlerle yapılıyor." ifadelerini kullandı. Fahiş fiyatlarla satılan ilaçların, sahte ilaç kullanımını artırdığına işaret ederek Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 100 bin insanın sahte ilaçlardan hayatını kaybettiğini açıkladı.