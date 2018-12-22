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Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

Abdüllatif Şener Meclis'te konuşurken AK Parti'nin başarılarını kendine mal etti, Meclis, konuşmaları şaşkınlıkla dinledi.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 09:25..
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Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

Dün Meclis'te, bütçe görüşmeleri sırasında CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 35 dakikalık sürede 55 kez "Ben" diyerek AK Parti’de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını söyledi.

"OLMASAYDIM, OLMAZDINIZ"

Abdüllatif Şener, AK Partililere "Ben olmasaydım siz burada olmazdınız, bana minnet borçlusunuz." dedi.

Abdüllatif Şener bütçe konuşmasında kendini övdü VİDEO

BEN BIRAKTIKTAN SONRA...

Abdüllatif Şener konuşmasında, "Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim: Dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simitin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu.

Borç batağına soktunuz Türkiye'yi. Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 11'di, 1.6'ya düştü şimdi 2'ye getirdiniz.

Ama asıl önemli olan nedir biliyor musunuz? Büyüme rakamları. Ben varken büyüme oranı yüzde 7 idi. Benden sonra yüzde 3 civarı oldu.

Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. GSMH, bırakırken 677 milyar dolardı, 2007'de. Hesaplama yöntemiyle milli geliri artırdığınız halde, benim 11 yıl önce devrettiğimin altında kaldınız, 631 milyar dolar.

Benden sonra hangi beceriksizliğini yaptınız da ekonomiyi bu hale getirdiniz?

Şu anda bu krize rağmen bankalar ayaktaysa bunu bana borçlusunuz." ifadelerini kullandı.

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