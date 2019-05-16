Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Çiçek Abbas, Züğürt Ağa, Namuslu, Banker Bilo, Hababam Sınıfı, Eşkıya, Gülen Gözler, Tosun Paşa...

Bu liste uzar gider; hepsinde yer alan isimlerden biri de Şener Şen. Türk sinemasının efsaneleri arasına girmiş, oynadığı filmler ve girdiği rollerle toplumun her kesiminde kabul görmüş usta sanatçı.

İKİ TARAFIN DA HEDEFİ OLDU

O Şener Şen, 2016 yılının sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip Cumhurbaşkanı'nın elinden Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtları tarafından "Neden Külliye'ye gitti, neden ödülü Erdoğan'ın elinden aldı?" şeklinde eleştirilirken; şimdi de AK Partililerin hedefinde.

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu VİDEO

Dün akşam Zengin Mutfağı adlı oyununda izleyiciler arasında CHP İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ağırlayan Şen, oyun sonrası İmamoğlu'yla ayaküstü sohbet etti. Şener Şen'in, Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alması sonrasında ise bu defa İmamoğlu karşıtları, önceden destek verdikleri Şen'in karşısına yer aldı.