taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.029
Euro
6.7562
Altın
1291.45
Borsa
87653.33
Gram Altın
249.876

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ödül almaya gittiğinde de linç edildi, kendisini izlemeye gelen Ekrem İmamoğlu ile tokalaşınca da linç edildi.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 14:20..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Çiçek Abbas, Züğürt Ağa, Namuslu, Banker Bilo, Hababam Sınıfı, Eşkıya, Gülen Gözler, Tosun Paşa...

Bu liste uzar gider; hepsinde yer alan isimlerden biri de Şener Şen. Türk sinemasının efsaneleri arasına girmiş, oynadığı filmler ve girdiği rollerle toplumun her kesiminde kabul görmüş usta sanatçı.

İKİ TARAFIN DA HEDEFİ OLDU

O Şener Şen, 2016 yılının sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip Cumhurbaşkanı'nın elinden Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtları tarafından "Neden Külliye'ye gitti, neden ödülü Erdoğan'ın elinden aldı?" şeklinde eleştirilirken; şimdi de AK Partililerin hedefinde.

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu VİDEO

Dün akşam Zengin Mutfağı adlı oyununda izleyiciler arasında CHP İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ağırlayan Şen, oyun sonrası İmamoğlu'yla ayaküstü sohbet etti. Şener Şen'in, Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alması sonrasında ise bu defa İmamoğlu karşıtları, önceden destek verdikleri Şen'in karşısına yer aldı.

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

624
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

134
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

299
AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

252
Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

310
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

133
Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

509
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir