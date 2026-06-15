Şenol Güneş: 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz

A Milli Futbol Takımımız, dün 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alan ay-yıldızların aldığı bu yenilginin ardından kamuoyunda yoğun eleştiriler geldi.

MONTELLA'YA DESTEK ÇIKTI: 24 YIL ÖNCE DE BANA YAPILIYORDU...

Bu eleştirilerin en başında ise millilerin teknik patronu Vincenzo Montella yer aldı.

Kaybedilen üç puanın yankıları sürerken Montella'ya dikkat çeken bir destek geldi.

2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın başında yer alan teknik direktör Şenol Güneş, konuya dair açıklama yaptı.

Millileri dünya üçüncülüğüne taşıyan Güneş, "24 yıl önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇ DEĞİŞMEDİK Mİ BİZ"

TRT Spor canlı yayınında Güneş, şu sözleri sarf etti:

“24 sene önce ben giderken 'Senden olmaz' deniyordu. Şimdi Montella'yla gidildiği zaman 'Senden olmaz' deniyor. Değişen bir şey olmuyor. Demek ki düşünce değişimi yapmak lazım. Dönerken başarı olduğu için anormal övgü vardı. Benden iyisi yoktu. Ben kendimi simge olarak kullanıyorum. Oyuncularımız, başkanımız, çalışanlarımız, medya, taraftar hep beraberiz. Biz birlikteyiz. Bu ülke bizim. Bu çocuklar bizim. Dün de öyle olmalıydı. Yapıldığı için dünden örnek veriyorum. Şimdi gelecekte ne yapılacak? Ben müsabaka öncesine bakıyorum. 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç değişmedik mi biz?”

MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'nda iki maça daha çıkacak.

Milliler, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay'la karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise ev sahibi ABD ile 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te kozlarını paylaşacak.