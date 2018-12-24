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Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama

Mahkeme dönüşü evinin önünde kısa bir açıklama yapan Metin Akpınar, "Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz." dedi.

DHA | 24.12.2018 - 17:10..
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Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama

Katıldıkları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, adli kontrol hükümleri uygulanarak, mahkemeden serbest bırakıldı.

Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Akpınar, kısa bir açıklama yaptı.

Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama VİDEO

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF GÖSTEREN BİR HAREKETİMİZ KATİYEN OLMAZ"

Açıklamasında, “Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz dö,ndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz, temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hâkim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım " diye konuştu.

Metin Akpınar'dan darbe çağrısı VİDEO

Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama

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