Serdar Ortaç: Bankaya borcum var

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Serdar Ortaç, Instagram üzerinden sık sık yaptığı canlı yayınla canlı yayın yapıp sevenleriyle buluşuyor.

Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı:

"ÖDEMELERİ ERTELEDİM"

“Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.”

"HİÇ PARAM YOK"

Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: “Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz.”