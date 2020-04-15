taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8243
Euro
7.4894
Altın
1724.46
Borsa
98549.8
Gram Altın
378.593
Bitcoin
47070.08

Serdar Ortaç: Bankaya borcum var

Ünlü popçu Serdar Ortaç, maddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Serdar Ortaç: Bankaya borcum var

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Serdar Ortaç, Instagram üzerinden sık sık yaptığı canlı yayınla canlı yayın yapıp sevenleriyle buluşuyor.

Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı:

"ÖDEMELERİ ERTELEDİM"

“Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.”

"HİÇ PARAM YOK"

Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: “Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz.”

Serdar Ortaç: Bankaya borcum var

İlginizi Çekebilir
Wilma Elles otelini satıyor
Ünlü oyuncu Wilma Elles, 18 odalı apart otelini satmak zorunda kaldı.
Nusret Gökçe teknesiyle Boğaz turu yaptı
Daha önce Bebek’te maskesiz ve eldivensiz şekilde koşarken görüntülenen Nusret Gökçe, önceki gün de teknesiyle Boğaz turu yaptı.
Yetkin Dikinciler'den muhabire sert tepki
Oyuncu Yetkin Dikinciler, gittiği bir kafeden kahve alırken kendini görüntüleyen basın mensubuna, "Sus beni dinle, sana insan muamelesi yapıyorum" diyerek tepki gösterdi.
Zeynep Sever Demirel karantinada kas yaptı
İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, karantinada kilo almamak için sporunu bırakmıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
182
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
25
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
65
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
5
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
63
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
7
New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı
New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir