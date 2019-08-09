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Serdar Ortaç eski eşine ev ve otomobil verdi

Dün Beykoz Adliyesi'nde 5 yıllık evliliğini noktalayan Ortaç, eski eşi için kesenin ağzını açtı. Ortaç'ın, nafaka olarak 10 bin TL vereceği belirtiliyor.

Haber Merkezi | 09.08.2019 - 14:44..
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Serdar Ortaç eski eşine ev ve otomobil verdi

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerine dün son noktayı koydu.

Beykoz Adliyesi'ne gelen çift, 5 dakika içerisinde boşandı. Adliye girişinde fazlasıyla üzgün olduğu görülen Serdar Ortaç, çıkışta da anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi.

"SEVEREK AYRILDIK"

Chloe Loughnan'ın ise söylemi biraz farklı oldu. Loughnan, eski eşini hala sevdiğini dile getirerek, "Severek ayrıldık. Onu sevmeye devam edeceğim." dedi.

Serdar Ortaç eski eşine ev ve otomobil verdi

NAFAKA BELLİ OLDU

Bugüne kadar haklarında 'boşanıyorlar' söylemleri sık sık duyulan çift, nafaka konusunda da neredeyse anlaştı.

Miktar belli olmasa da Serdar Ortaç, eski eşine ilk etapta bir ev ve bir otomobil verecek.

Serdar Ortaç eski eşine ev ve otomobil verdi

Son gelen duyumlar ise nafakanın 10 bin TL civarında olacağı...

Serdar Ortaç eski eşine ev ve otomobil verdi

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