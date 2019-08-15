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Serdar Ortaç'ın annesi konuştu

Bayram boyunca Kıbrıs'ta konser veren Serdar Ortaç'ı, annesi yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 12:02..
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Geçtiğimiz haftalarda eşi Chloe Loughnan'dan boşanan ve bekar hayatına hızlı bir giriş yapan Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta konser verdi. Ortaç'ı, konserinde annesi Nesrin Ortaç yalnız bırakmadı.

Serdar Ortaç'ın annesi konuştu

"İKİSİ DE MUTLU OLSUN"

Nesrin Hanım, 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan oğlu için ''Bir anne olarak her zaman onun yanındayım. İkisi de mutlu olsun.'' diye konuştu.

"CHLOE'Yİ UNUTMAM ZOR"

Serdar Ortaç ise ''Boşanmayı 6 aydır düşünüyorduk. Chloe, bana 8 yıl emek verdi. Severek ayrıldık, onu kolay unutamam.'' dedi.

Serdar Ortaç'ın annesi konuştu

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