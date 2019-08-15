Serdar Ortaç'ın annesi konuştu

Geçtiğimiz haftalarda eşi Chloe Loughnan'dan boşanan ve bekar hayatına hızlı bir giriş yapan Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta konser verdi. Ortaç'ı, konserinde annesi Nesrin Ortaç yalnız bırakmadı.

"İKİSİ DE MUTLU OLSUN"

Nesrin Hanım, 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan oğlu için ''Bir anne olarak her zaman onun yanındayım. İkisi de mutlu olsun.'' diye konuştu.

"CHLOE'Yİ UNUTMAM ZOR"

Serdar Ortaç ise ''Boşanmayı 6 aydır düşünüyorduk. Chloe, bana 8 yıl emek verdi. Severek ayrıldık, onu kolay unutamam.'' dedi.