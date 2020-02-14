Serdar Ortaç'ın yeni aşkı konuştu

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Seçil Gür, bu aralar sürekli beraber görüntülendiği Serdar Ortaç’la ilgili sorulara cevap verdi.

"YAŞAM KALİTEM VAR"

“Birlikte misiniz?” sorusuna “Bu konuda şimdilik bir açıklama yapmayacağım” yanıtını verdi:

Reklam söylentilerine de cevap veren Gür, “Reklam aşkı diye bir şey yok. Öyle yorumlanacak belki ama buna ihtiyacım yok. Şuradan şuraya gelmedim, hep burada oturuyordum. Yaşam kalitesi yüksek bir insanım!

Benim için Rus sananlar oldu. Ne Rus’u! Ben Nişantaşı’nda yaşayan bir Adanalıyım” dedi.

Serdar Ortaç da aynı gün Bebek’teki bir mekandan çıkarken objektife yansıdı. Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında noktalayan ünlü popçu, Seçil Gür’le ilişkisini itiraf etti:

"HEYECANLIYIM"

“Biz zaten tanışıyorduk 10 senedir. Şimdi yeni bir şarkı için bir araya geldik ve görüşmeye başladık. Yani iyiyiz şu an, ben heyecanlıyım. Ama bunu beraberken açıklayalım.” Ortaç “Aranızda yaş farkı var mı?” sorusuna ise ilginç bir karşılık verdi: “Yaş farkı hep olacak.”