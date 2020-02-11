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Serdar Ortaç'ın yeni sevgili

Ünlü şarkkıcı Serdar Ortaç'ın yalnızlığı 6 ay sürdü.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 08:13..
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Beş yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken açtı. İngilizce konuştuğu yabancı kız arkadaşıyla önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

Üç saat kaldığı mekandan önce çıkıp etrafı kontrol eden Serdar Ortaç arkasına dönüp “Gel hayatım kimse yok, rahat ol” diye seslendi.

SERDAR KONUŞMAK İSTEMEDİ

Bu sırada flaşlar patladı. Sarışın güzel yüzünü saklamaya çalıştı. Serdar Ortaç muhabirlerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerini “Araba mı? Evet arabam yeni, güzel değil mi?” diyerek anlamazlıktan geldi.

Serdar Ortaç'ın yeni sevgili

Serdar Ortaç'ın yeni sevgili

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