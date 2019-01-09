Şerefiye Sarnıcı’nda klasik müzik konserleri başlıyor

Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenecek konserler ile klasik müzik dünyasından seçkin eserler müzikseverlerle buluşacak. Farklı müzik ezgilerini buluşturacak konserler serisi, yıl boyu cumartesi günleri gerçekleşecek.

OCAKTA 3 KONSER VERİLECEK

Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Oda Müziği ve Resital Serisi” ile İBB iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen 'Erken Dönem ve Barok Konserleri Serisi' başlıyor.

Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenecek her iki konserler serisinin de Ocak ayı programları belli oldu.

Buna göre 12 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’da “İstanbul’un Müziği” konseriyle Etnomüzikolog, Halk Müziği Yorumcusu ve Kemane İcracısı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir, 16. ve 19. yüzyıl İstanbul Saray ve Çevresi Müzikleri’ni icra edecek.

FLÜT VE KEMAN RESİTALİ

19 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’da “Baroktan Klasik’e Yolculuk” konseriyle sahneye, Aslıhan And ve Tolga Kulak çıkacak. Flüt ve keman resitali sunacak sanatçılar, Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach ve Franz Anton Hoffmeister’a ait eserleri icra edecek.

26 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’da ise “Sûfi Müzik Konseri” düzenlenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı, Mezzo-Soprano Serap Çiftçi tarafından Yunus Emre’nin ilahi aşkı konu alan eserleri icra edilecek.