Serel Yereli'den bakirelik itirafı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Instagram hesabından takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı. Yaptıkları ve söyledikleriyle sürekli gündeme gelen genç oyuncunun bakirelik ve lezbiyenlik sorularına verdiği yanıt dikkat çekti.

"İSTERDİM"

Serel lezbiyenlik sorusuna, "Yalan yok vallaha isterdim olmak ama baya straightim(düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani sıkıntı yok farklıyız biz tabi baya ama onlarda insan sonuçta." cevabını verdi.

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inancak mısın sadece soruyorum." ifadelerini kullandı.