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Seren Serengil bebeğini düşürdü

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Seren Serengil, kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 11:35..
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Seren Serengil bebeğini düşürdü

Geçtiğimiz yıl üç düğün yaparak evlenen Yaşar İpek ve Seren Serengil çiftinin aldığı boşanma kararı ve ardı arkasına gelen açıklamalar, magazin gündemine oturdu.

İki taraf da birbirini oldukça ağır iddialarla suçlamaya başladı.

Yaşar İpek, Seren Serengil'in kendi spermlerini başka kadında kullanarak hamile kaldığını söyledi.

Serengil ise Yaşar İpek'i uyuşturucu mafyasıyla iş yapmakla suçladı.

Karşılıklı suçlamalar her geçen gün artarak devam ediyor.

HASTANEDEN ACI HABER

Süreç sıkıntılı bir şekilde ilerlerken Seren Serengil hastaneye kaldırıldı.

Anne olma hayalleri kuran Serengil, bebeğini kaybetti.

Üzücü haberin öğrenilmesiyle birlikte, arkadaşları Seren Serengil'e destek telefonları açmaya başladı.

Yaşar İpek ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Seren Serengil bebeğini düşürdü

Seren Serengil bebeğini düşürdü

Seren Serengil-Yaşar İpek cephesinde sular durulmuyor haberi

Seren Serengil bebeğini düşürdü

 

 

 

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