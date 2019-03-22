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Seren Serengil, Deniz Akkaya hakkında konuşamayacak

Deniz Akkaya, Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 07:30..
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Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvuran Deniz Akkaya, hakkında sosyal medya ve televizyon kanalarında açıklama yapan Seren Serengil hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Bakırköy Aile Mahkemesi, Akkaya'nın talebini kabul ederek Serengil hakkında tedbir kararı konulmasına hükmetti.

Seren Serengil, Deniz Akkaya hakkında konuşamayacak

SEREN SİLAHI VARSA DA VERECEK

Mahkeme, Seren Serengil’in 2 ay boyunca Deniz Akkaya hakkında tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlardan uzak durmasını ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesini kararlaştırdı. Serengil'e Akkaya'ya ve çocuğu ile yakınlarına 200 metreden fazla yaklaşma yasağı koyan mahkeme, ayrıca Serengil’in taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahı var ise bu süre boyunca polise teslim etmesini hükme bağladı.

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