Seren Serengil dolandırıldı

Seren Serengil, eski menajeri Merih Yılmaz hakkında, 'dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve özel belgede sahtecilik' suçu işlediği iddiasında bulunarak şikayetçi oldu.

SEREN GERÇEK MİKTARI SONRA ÖĞRENDİ

Merih Yılmaz, İzmir'de düzenlenen gelinlik ve abiye fuarının katılımcı firmalarından birinin tanıtımı için Seren Serengil adına anlaşma yaptı. M.Y.'ye ait firma ile yapılan anlaşmaya göre Serengil, fuarda firmanın standında tanıtım yapacaktı. Yılmaz, Serengil'e, M. Y.'nin şirketi ile 31 bin 500 TL'ye anlaştığını söyledi. Serengil, 23 Ocak günü fuara katılıp, firmanın standında tanıtım yaptı.

"MENAJER 65 BİN TL ALDI"

Serengil, menajer Yılmaz'ın kendisine beyan ettiği parayı Y.'nin şirketinden aldı. Ancak bir süre sonra taraflar arasındaki anlaşmanın 65 bin TL olduğunu, Y.'den öğrendi. Y. bu konuda, yazılı bir beyanda da bulundu. Y., Yılmaz'a banka yolu ile yaptığı ödemelerin dekontlarını da Serengil ile paylaştı. Y.'nin imzalı beyanı, savcılık dosyasına da sunuldu.

"FUARDAN HABERİ BİLE YOK"

Dekontlara göre Y.'nin şirketinden Yılmaz'ın abisi E. Yılmaz'ın hesabına, 'Seren Serengil ile fuar çalışması için ödeme' açıklaması ile yapılan ilk ödeme, 23 Ekim 2018'de yapıldı. Avukat Ersoy Akdemir'in imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde, "Dekontların üzerinde yazan tarih irdelendiğinde, şüphelinin suç işleme kastının yoğunluğu ve bir plan dahilinde gerçekleştiği apaçık anlaşılmıştır." denildi. Ödemenin alındığı tarihlerde, Serengil'in fuardan haberinin olmadığı kaydedildi.

HAKSIZ KAZANÇ

Savcılık dilekçesinde Yılmaz'ın 'yetkisiz sözleşme imzalama' suçu da işlediği belirtilerek, "Bu sözleşmeyi müvekkilimden gizleyerek haksız kazanç elde etme şeklindeki eylemlerinin atılı suçları oluşturduğu anlaşılmıştır." denildi. Suç duyurusunda Yılmaz'ın, 33 bin 500 TL haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

"O PARA DA SEREN VE YAŞAR'A GİTTİ"

Merih Yılmaz ise konuyu ilişkin yaptığı açıklamada "Evet yapılan sözleşmenin tutarı 65 bin TL. Bu paranın 31 bin 500 TL'si Seren Hanım'a verildi. Kalan paradan ise bir dizi harcama yapıldı. Örneğin Seren Serengil ve Yaşar İpek'in uçak biletleri 4 bin 800 TL, konaklama masrafları 4 bin 220 TL oldu. Bunlar dışında VIP araç transferi vb benzeri bir dizi harcama yapıldı. Yapılan harcamaların tamamı da faturalı. Kaldı ki, yapılan harcamaları hizmet verdiğimiz firma sahibi M. Y. de biliyor." dedi.