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Seren Serengil oyuncak bebeğiyle uyudu

6 haftalık hamileyken düşük yapan Seren Serengil, hastanede oyuncak bebeğine sarılarak uyudu.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 15:11..
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Seren Serengil oyuncak bebeğiyle uyudu

Yaşar İpek'ten, ayrılık kararı almasının ardından Seren Serengil, eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Küfür ve hakaret içeren bir ses kaydı ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemişti.

Yaşar İpek de tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.

DÖRDÜNCÜ KEZ DÜŞÜK YAPTI

Eşi Yaşar İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil, son yaşadığı bu olayla birlikte, dördüncü kez düşük yaptı.

''GÜZEL BEBEĞİM DAYANAMADIN''

Büyük üzüntü yaşayan sunucu, kaybettiği bebeğine Instagram hesabından duygusal bir mesajla veda etmişti: ''Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre, hakarete, zulme, iftiraya. 'İstenmediğim yerde kalmam.' dedin gururlu kızım.. Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım.''

OYUNCAK BEBEĞİNE SARILDI

Zor günler geçiren Serengil'in, hastane odasında oyuncak bebeğine sarılarak uyuduğu görüldü.

Seren Serengil oyuncak bebeğiyle uyudu

Seren Serengil oyuncak bebeğiyle uyudu

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