Seren Serengil, Yaşar İpek'e boşanma davası açtı

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 2018 yılında dünyaevine girdiği şarkıcı Yaşar İpek'ten ayrılma kararı aldı.

Evliliği bitirme aşamasına getiren durumun şiddet olduğu iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Edinilen son bilgilere göre İpek, eşi Seren Serengil'in yüzüne havlu ile vurdu.

"BEBEĞİNİ KAYBEDEBİLİRDİ"

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, bu iddialara yenilerini de ekledi. Öyle ki evde bulunan eşyalara zarar veren Yaşar İpek, bir de tehditler savurdu. Anne Teoman, “Ailesi iki yıldır Yaşar’ı bize karşı hep dolduruyorlar, ailesinin Seren'e yaptığı zulme ve bana yaptıklarına karşı koyamadı. Oysa biz Yaşar’a her şeye rağmen kucak açtık, ancak o eşinin böyle zamanlarında saçını okşamak yerine havluyla yüzüne vurdu. Kızım karnındaki bebeğini kaybedebilirdi.” dedi.

GÜLBEN ERGEN VE EŞİNİN AİLESİNE YÜKLENDİ

Şiddet iddiasının ardından Seren Serengil tedbir kararı aldırırken, üzücü haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu. Serengil'in hedefinde hem eşi Yaşar İpek'in ailesi hem de kendisi gibi şarkıcı Gülben Ergen vardı.

BAYRAMDAN ÖNCE DAVAYI AÇTI

Bayramdan önce eşine boşanma davası açtığını belirten Serengil, şu satırları paylaştı:

"Çok zor bunları yazmak... Hiç konuşmadım, hiç yazmadım. Kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte. Birkaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında. Benim bugüne kadar eşimle, kendimizle ilgili bir kavgam olmamıştır. İki birbirini seven, birbiriyle vakit geçirmekten hoşlanan ve birbirine yeten iki insandık.





ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Anne ve kız kardeşin benimle probleminin ve uğraşma nedeninin herkes Yaşar'la ilgili olduğunu düşünse de, konu maalesef beni istememe durumu değildi. Çünkü ben Yaşar'la beraber olmadan bir yıl önceden gazete magazin denilen sosyal medya sayfasında bana ve aileme hakaret ediliyordu ve her gün yapılıyordu. Mahkemeye verdim emniyet mensuplarıyla mekandan kardeşini aldırmalara kadar giden bir hikayemiz var. "Valla ben değilim, annemin ölüsünü öpeyim" diye yemin edince şikayetimden vazgeçmiştim.

"O ŞEYTAN DEDİĞİ BENİM"

Bana o sayfanın Gülben Ergen'in fanlarının olduğunu söylemişti sonra bir öğrendim ki; Gülben Ergen'in yanında çalışmış ve 15 yıldan beri anne kız bu kişinin yanındaymış, düşmanlık ordan bana. Sonra Yaşar benim hayatıma girdi. Ben hapise atıldım bu kadın yüzünden. İnsan ne menfaati olursa olsun, ne samimiyeti olursa olsun üvey de olsa ağabeyinin karısı olmuşum bu kadınla olan görüşmesini kesmesi gerekirdi. Yanak yanağa fotoğraflar koyuyorlar altına da Yaşar'ın annesi 'Allah sizi şeytanlardan korusun yazıyor' o şeytan da benim...





AİLEME VE BANA İFTİRALAR ATTILAR

Bu süreç devam etti. İki yıl fake hesaplardan hepinizinde farkında olduğunuz gibi aileme ve bana iftiralar, hakaretler devam etti. Benim kocam, hakkını yiyemem. Hep yanımda durdu, o da ben söylediğim için değil kendi gördüğü için ne düğünüme ne nişanıma gelemediler uzun bir süre Yaşar konuşmadı. Ama sonra annesidir yine barıştı. İşte ondan sonra ne olduysa oldu. Daha önce de çocuk sürecimizde yine kavga edip annesi yüzünden gitmişti ve tedavi sürecimi yarıda bırakmıştım. Hatırlarsanız şimdi de çocuk sahibi olmaya çalışıorum, yine aynı çabalar gösteriliyor.





"YAŞAR ESKİ YAŞAR DEĞİL"

Ben bugün tedbir kararı aldırdım. Çünkü Yaşar, Yaşar değil. Saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil. Çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım. Kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun."

"BEBEĞİME BABA OLURUM"

Konuyla ilgili Yaşar İpek'ten de açıklama geldi. İpek, "Boşanıyoruz. Avukatım şu an adliyede ve Seren Serengil'e boşanma davası açıyor. Boşanma konusunda kesin kararlıyım. Sevdim, hem de çok sevdim. O da beni çok sevdi ama olmadı, yapamıyoruz. Baba olurum, bebeğime de bakarım." dedi.