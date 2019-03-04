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Serenay Sarıkaya: Damar şarkılar severim

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, arabesk şarkılar sevdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 07:27..
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Şu sıralar başrolü üstlendiği 'Alice' müzikali ile kendinden söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için objektif karşısına geçti.

Serenay Sarıkaya: Damar şarkılar severim

"TAKSİYE BİNER ŞARKI DİNLERİM"

Çekim sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, 5 aylık hazırlık dönemine rağmen bu projenin kendisini hala çok heyecanlandırdığını söyledi.

Serenay Sarıkaya, röportajda bilinmeyen bir özelliğinden de söz etti: ''Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim. Ne dinliyorlar bakarım, sesi açmalarını rica ederim. Yolda sohbet muhabbet, şarkılar.''

Serenay Sarıkaya: Damar şarkılar severim

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