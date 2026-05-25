Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı bulunan Serenay Sarıkaya, adresinde bulunamamıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaptığı açıklama ile yurt dışında tatilde olduğunu söyleyen Sarıkaya, en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini söylemişti.

İtalya tatilinden bugün döndüğü öğrenilen Sarıkaya, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya ve oyuncu Feyza Civelek dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

21 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlar ile 25 isimden 17'si gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Sarıkaya, gözaltı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlamıştı.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Sarıkaya, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok, merak eden herkese sevgiler…"