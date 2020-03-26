Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin köpek krizini çözdü

Üç buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz aylarda noktalayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında, köpek krizi çıkmıştı.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, "İki köpeğimizden biri onda, diğeri bende kalacak. Köpeklerimiz için görüşmemize de gerek yok." demişti.

KÜÇÜK KÖPEK KEREM'E KALDI

Eski aşıkların köpekleri nasıl paylaştığı da güzel oyuncunun, Instagram'da Golden Retriever cinsi köpeğinin fotoğrafını yayınlamasıyla ortaya çıktı. Sarıkaya, Orfeus'u sahiplenirken Terrier cinsi minik Hectorious ise Kerem Bürsin'de kaldı.

Bürsin, minik Hectorious'u sahiplenince verdiği bu poza "Hayat, sen Kangal beklerken başına gelenlerdir." diye yazıp güldürmüştü.