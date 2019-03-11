Serenay Sarıkaya mola verdi

Geçen günlerde yoğun çalışma temposuna dayanamayarak rahatsızlanan Serenay Sarıkaya, kısa bir tatile çıktı.

"ÇOK ZORLANIYORUM"

Alice Müzikali için yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, hastanelik olmuştu. Sarıkaya 'Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum' notuyla hastaneden fotoğraf paylaşmıştı.

"TATİLİN SONUNA GELDİK"

Güzel oyuncu, yoğun tempoya biraz ara verip tatile çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'de Abu Dabi'ye giden Serenay Sarıkaya burada fotoğraf paylaştı

26 yaşındaki oyuncu fotoğrafının altına, "Harika bir tatilin sonuna geldik yine... Birbirinden güzel anılar biriktirerek... " notunu düştü.