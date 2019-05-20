Serenay Sarıkaya tatilde

3 buçuk yıllık aşkı Kerem Bürsin'le olan ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya, tatile çıktı. Önceki gün sessiz sedasız tatile çıkan güzel oyuncu, şu sıralar Ege sahillerinde teselli bulmaya çalışıyor.
DEMET AKALIN YORUM YAPTI
Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya'nın, fotoğrafları büyük ilgi gördü. Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın teknede verdiği pozun altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.
KEREM SORUSU DUYMAK İSTEMEMİŞTİ
Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.