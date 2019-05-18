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Serenay Sarıkaya: Uydurma haber

Eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile yeniden birlikteliklerinin olup olmadığını soran gazetecilere cevap veren Sarıkaya, "Yok öyle bir şey. Tamamen uydurma haber." cevabını verdi.

Detay Haber | 18.05.2019 - 10:20..
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Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Serenay Sarıkaya'nın yeniden eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile bir araya geldiği öne sürülmüştü.

Bu iddialar güzel oyuncuya soruldu.

Önceki gün Bergüzar Korel’in oyununu izlemeye giden Serenay Sarıkaya, ilk olarak Çağatay Ulusoy'un fotoğrafını beğenmesine yönelik konuştu.

Serenay Sarıkaya: Uydurma haber

"PHOTOSHOP OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Ulusoy’un sosyal medyada kendisinin bir fotoğrafını beğendiği, sonra o beğeniyi geri aldığı söylentisine Sarıkaya, “Görüntünün photoshop olduğunu söylüyorlar. Bilgim dahilinde değil.” diye yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya: Uydurma haber

"UYDURMA HABER"

Kerem Bürsin’le ilişkisi kısa süre önce noktalanan Sarıkaya, ayrılık sonrası yeniden Ulusoy ile görüşmeye başladığı haberlerini de kesin bir dille reddetti. Sarıkaya, “Yok öyle bir şey. Tamamen uydurma haber.” dedi.

Serenay Sarıkaya: Uydurma haber

"NE KADAR KOMİK SORULAR"

Ünlü oyuncuya son olarak “Peki yeniden görüşme ihtimaliniz var mı?” sorusu yöneltilince, tepki gösterdi. Sarıkaya, “Ne kadar komik sorular soruyorsunuz.” diye konuştu.

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