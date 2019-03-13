Geçen günlerde yoğun çalışma temposuna dayanamayarak rahatsızlanan Serenay Sarıkaya, kısa bir tatile çıkmıştı. Bomba gibi geri dönen güzel oyuncu, Alice Müzikali gösterisinden sonra arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.

TEK TEK SAHNEYE ÇIKTILAR

Geçtiğimiz günlerde arabesk müziği sevdiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, Halil Sezai’nin İsyan şarkısını böyle seslendirdi. Gecede tek şarkı söyleyen Serenay değildi. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola ve Enis Arıkan da sahneye çıktı.

Serenay Sarıkaya yine isyan etti ViDEO