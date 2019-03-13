taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4624
Euro
6.1737
Altın
1308.94
Borsa
101895.42
Gram Altın
229.779

Serenay Sarıkaya yine isyan etti

Oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, isyan şarkısını bir kez daha seslendirdi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 13:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Serenay Sarıkaya yine isyan etti

Geçen günlerde yoğun çalışma temposuna dayanamayarak rahatsızlanan Serenay Sarıkaya, kısa bir tatile çıkmıştı. Bomba gibi geri dönen güzel oyuncu, Alice Müzikali gösterisinden sonra arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.

TEK TEK SAHNEYE ÇIKTILAR

Geçtiğimiz günlerde arabesk müziği sevdiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, Halil Sezai’nin İsyan şarkısını böyle seslendirdi. Gecede tek şarkı söyleyen Serenay değildi. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola ve Enis Arıkan da sahneye çıktı.

Serenay Sarıkaya yine isyan etti ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

129
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

61
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

39
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

89
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

94
BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

27
Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir