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Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Ünlü oyuncu katıldığı 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında söylediği şarkılarla büyüledi. Acun Ilıcalı, Sarıkaya'dan 2 şarkı daha istedi.

Haber Merkezi | 01.01.2020 - 12:02..
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Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' sahnesinin yıldızı, oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

Giydiği süper minisi ile göz dolduran sesi ile büyüleyen Sarıkaya, özel programda 3 şarkı söyledi.

"Duy beni" ile Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz'dan oluşan jürinin karşısına çıkan Sarıkaya, ardından yoğun istek üzerine bir de "İsyan"ı seslendirdi.

Serenay Sarıkaya'nın İsyan performansı İZLE

ACUN BİR KEZ DAHA İSTEDİ

Acun Ilıcalı, çok beğendiği Sarıkaya'dan üçüncü bir şarkı daha istedi. Ünlü oyuncu son olarak Yıldız Tilbe'den "Dayan Yüreğim" adlı şarkıyı okudu.

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

HADİSE'Yİ ŞAMPİYON YAPTI

Büyük alkış alan Serenay Sarıkaya, performansı ile Hadise'ye şampiyonluk getirdi.

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

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