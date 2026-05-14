Serenay Sarıkaya'dan radikal karar: İtalya'ya taşınıyor

Serenay Sarıkaya, hem oyunculuk performası hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İTALYA'YA TAŞINIYOR

Bu kez ünlü oyuncu aldığı radikal kararla gündemde.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Türkiye'den taşınarak İtalya'nın Sardinya Adası'na yerleşme kararı aldı.

Sarıkaya'nın taşındıktan sonra yılın büyük bölümünü bu adada geçireceği öğrenildi.

YENİ PROJE HAZIRLIĞI İDDİASI

İddialara göre Sarıkaya, daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi planlıyor.

Bu sürpriz kararın arkasında yalnızca huzur arayışı değil, aynı zamanda yeni projeler olduğu da konuşuluyor.

Özellikle Ece Yörenç ile birlikte hareket etmesi, uluslararası bir proje hazırlığında olabilecekleri ihtimalini güçlendiriyor.

33 yaşındaki güzel oyuncu, son yıllarda birçok dijital projede yer alırken, son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde 'Leyla Taylan' karakterine hayat vermişti.

AYŞE BARIM SORUŞTURMASI İLE GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu, kendisinin de menajerliğini yürüten Ayşe Barım'ın tutukluluk sürecinde gündeme gelmiş, yandaş basın tarafından çirkin iddialar ile hedef haline getirilmişti.

2023 yılı sonlarında şarkıcı Mert Demir ile duygusal bir ilişkiye başlayan Sarıkaya, iki yıldır Demir ile birlikte görüntüleniyor.

Ünlü oyuncunun Türkiye'den taşınma kararında Demir'in etkili olup olmadığı ya da çiftin birlikte taşınıp taşınmayacağı ise henüz bilinmiyor.