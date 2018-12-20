taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2856
Euro
6.0433
Altın
1249.16
Borsa
91579.92
Gram Altın
211.655

Serenay Sarıkaya'nın Alice heyecanı

‘Alice’ müzikali için dans ve şan dersleri alan Serenay Sarıkaya, “Çocukluğumun enerjisi yeniden sardı etrafımı." dedi.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 09:57..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 1865’te Lewis Carrol’un yazdığı, bugüne kadar 174 dile çevrilen ‘Alice Harikalar Diyarı’nın müzikal uygulamasında sahneye çıkacak.

"KESİN RÜYA"

Instagram'da 7,3 milyon takipçisi olan Seranay Sarıkaya bu kareleri "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde... Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya...! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim HER ŞEY var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya, geçen sene başka bir internet dizisindeki dansçı rolü için yine uzun bir eğitim almış ve izleyicinin beğenisini kazanmıştı.

Serenay Sarıkaya'nın Alice heyecanı

Serenay Sarıkaya'nın Alice heyecanı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da deprem meydana geldi

İstanbul'da deprem meydana geldi

102
İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

145
Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

51
ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

62
Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

52
Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

28
TBMM'de gündem bütçe, konu asimilasyon

TBMM'de gündem bütçe, konu asimilasyon

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir