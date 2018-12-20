Serenay Sarıkaya'nın Alice heyecanı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 1865’te Lewis Carrol’un yazdığı, bugüne kadar 174 dile çevrilen ‘Alice Harikalar Diyarı’nın müzikal uygulamasında sahneye çıkacak.

"KESİN RÜYA"

Instagram'da 7,3 milyon takipçisi olan Seranay Sarıkaya bu kareleri "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde... Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya...! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim HER ŞEY var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya, geçen sene başka bir internet dizisindeki dansçı rolü için yine uzun bir eğitim almış ve izleyicinin beğenisini kazanmıştı.